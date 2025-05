Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht nach Beschädigung an geparkten Pkw in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt-Lönsstraße(lü) Am Freitag, 16.05.25, wurde zwischen 11.30 Uhr und 15.45 Uhr, in der Lönsstraße ein geparkter Pkw Skoda beschädigt, der dort vorwärts in einer Parklücke eingeparkt war. Die Beschädigungen befinden sich eher untypisch an der vorderen linken Fahrzeugecke vom Pkw. Augenscheinlich sind die Beschädigungen jedoch eher einem Unfallgeschehen als einer mutwilligen Sachbeschädigung zuzuordnen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 700,00 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Schadenshergang machen können, sich bei der Polizei Sarstedt, Tel.: 05066/9850, zu melden

