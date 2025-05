Polizei Wuppertal

POL-W: 250519-RS- Remscheid: Polizei kontrolliert 35 Fahrzeuge - zwei zieht sie aus dem Verkehr

Wuppertal (ots)

Am 16.05. und 17.05.2025 standen für die Polizei in Remscheid erneut zielgerichtete Überwachungen im Straßenverkehr auf dem Plan. Im Rahmen der insgesamt 35 Kraftfahrzeugkontrollen führten die Überprüfungen in zwei Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Fünf Verkehrsteilnehmer erwarten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Lärmbelästigung. Behördliche Post bekommen auch ein Verkehrsteilnehmer, der es mit der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so eng sah, sowie ein anderer Fahrzeugführer wegen Abgasbelästigung. In einem weiteren Fall überstieg der Messwert die erlaubte Promillegrenze.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell