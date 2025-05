Polizei Wuppertal

POL-W: W Schussabgabe bei Hochzeitskonvoi - Schreckschusswaffe sichergestellt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (18.05.2025, 15:30 Uhr) meldeten Passanten Schussabgaben aus einem fahrenden Fahrzeug. Den Meldungen zufolge wurde aus einem Mercedes, der sich in einem Konvoi befand mit einer Pistole in die Luft geschossen. Polizisten konnten mehrere Fahrzeuge in Wichlinghausen anhalten und deren Insassen kontrollieren. In dem beschriebenen Fahrzeug stellten die Beamten eine Anscheinspistole und eine Schreckschusspistole sicher. Ferner konnten mehrere Hülsen auf der Straße festgestellt werden. Einen erforderlichen kleinen Waffenschein konnte keiner der Insassen (m 22, m 24, m 21, w 20) vorweisen. Zur Beweissicherung wurden zudem die Mobiltelefone beschlagnahmt. Die Polizisten schrieben gegen die Verdächtigen eine Strafanzeige und eine Meldung an das Straßenverkehrsamt.

