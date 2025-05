Polizei Wuppertal

POL-W: W - 28-Jähriger stürzt mit entwendetem Leichtkraftrad

Wuppertal (ots)

Ein 28-jähriger Mann kam am 17.05.2025, gegen 23:40 Uhr, auf der Nordbahntrasse mit einem Leichtkraftrad zu Fall. Der Mann war in östlicher Richtung unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor und vom rechten Weg abkam. Bei dem folgenden Sturz im Kiesbett wurde er so schwer verletzt, dass er durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da sowohl der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Alkohol, als auch unter Drogen vorlag, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte der 28-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Das Leichtkraftrad hatte er zuvor einem Bekannten ohne dessen Einverständnis entwendet.

