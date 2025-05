POL-W: SG Brand einer Sportanlage

Wuppertal (ots) - Am 18.05.2025, gegen 12:05 Uhr, kam es auf der Bahnstraße in Vohwinkel zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers (67) aus Düsseldorf. Der 67-Jährige war mit seinem Rennrad auf der Bahnstraße in nördlicher Richtung unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache - beim Fahrbahnwechsel auf den Fahrradweg - stürzte. Der Düsseldorfer wurde schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus ...

