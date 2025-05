Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts organisierter Wirtschaftskriminalität

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tage vollstrecken Kräfte der Polizei Wuppertal und auswärtiger Behörden Durchsuchungsbeschlüsse, die zuvor von der Staatsanwaltschaft Wuppertal bei dem zuständigen Amtsgericht erwirkt worden sind. Zudem wurde ein Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten vollstreckt. Gegen den verhafteten 45 Jahre alten bulgarischen Staatsbürger besteht der dringende Tatverdacht, maßgeblich an der Errichtung und dem Betrieb zweier illegaler Zigarettenfabriken in Velbert und Radevormwald beteiligt zu sein. So soll er unter anderen den Vertrieb der illegal produzierten und unversteuerten Zigaretten organisiert haben. Durchsucht wurden am heutigen Tage insgesamt 12 Objekte, davon 7 in Wuppertal , zwei in Schwelm, sowie eins in Dortmund und zwei in Düsseldorf. Hierbei handelt es sich neben dem Wohnsitz des Hauptbeschuldigten um die Wohnsitze zweier weiterer bulgarischer Staatsbürger (51 und 52 Jahre alt) in Wuppertal, gegen die der Verdacht der Beteiligung an der Hinterziehung der Tabaksteuer bzw. der Geldwäsche besteht. Zudem wurden Lager- und Geschäftsräume von Unternehmen und weitere Liegenschaften durchsucht, die für die Taten verwendet worden sein bzw. als Ablageorte von Unterlagen dienen sollen. Aufgefunden wurde neben Datenträgern auch eine Vielzahl von Unterlagen, die für die weiteren Ermittlungen auszuwerten sind.

Gegen 19 mutmaßlich an der illegalen Zigarettenproduktion beteiligte Personen findet derzeit das gerichtliche Strafverfahren vor dem Landgericht Wuppertal statt. In dem hier aktuell geführten Ermittlungsverfahren dauern die umfangreichen Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell