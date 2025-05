POL-VIE: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Kempen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Kempen auf der Kreuzung Kerkener Straße/Straelener Straße/Terwelp-Straße suchen wir dringend Zeuginnen und Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Unfall so zugetragen haben: Am Dienstag gegen11.15 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Geh- und Radweg der Kerkener Straße unterwegs in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung überquerte er die ...

