Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dooring-Unfall - Radfahrer verletzt

Viersen (ots)

Am Montag, 13.05.2025, um 16.28 Uhr, parkte ein 58-jähriger Autofahrer aus Viersen am rechten Straßenrand der Straße "An Liffersmühle" in Viersen. Er drehte sich um, um den Verkehr hinter ihm zu beobachten, er bemerkte niemanden und drehte sich zu der anderen Seite, um etwas zu suchen. Als er daraufhin ausstieg und die Tür öffnete, achtete er nicht mehr auf den Verkehr. Ein 37-jähriger Radfahrer, der von hinten an dem Pkw vorbeifuhr, stieß gegen die geöffnete Tür und stürzte auf die Straße. Dabei wurde er leicht verletzt. Um Unfälle solcher Art zu verhindern, sollte man in dem Moment, in dem man die Tür öffnet, die rechte Hand nutzen. Dies nennt man den "Hölländischen Griff". Durch die Nutzung dieses Griffes dreht man sich automatisch um und blickt nach hinten. /AW (499)

