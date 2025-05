Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Körperverletzung auf Spielplatz - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Freitagabend kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 13-jährigen Jungen aus Niederkrüchten. Der Junge hielt sich gegen 17:20 Uhr gemeinsam mit zwei Freundinnen auf einem Spielplatz an der Grünewaldstraße auf, als es zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher kam. In deren Verlauf schubste ein 17-jähriger Niederkrüchtener den Jungen mehrfach zu Boden, schlug und trat ihn. Ein weiterer Beteiligter hielt während des Streits ein rotes Taschenmesser in der Hand, setzte es jedoch nicht ein. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der 17-Jährige zu fliehen, konnte jedoch durch Einsatzkräfte gestellt werden. Erst im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass auch der Jugendliche mit dem Messer sowie mindestens eine weitere unbekannte Person geflüchtet sind. Haben Sie am Freitag gegen 17:30 Uhr verdächtige Beobachtungen rund um den Spielplatz an der Grünewaldstraße gemacht? Oder können Sie Hinweise zu den flüchtigen Personen geben? Dann wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 02162 / 377-0. /jk (497)

