POL-VIE: Autofahrer muss nach Alleinunfall zur Blutprobe

Nettetal-Leuth (ots) - Am Wochenende mussten Feuerwehr und Polizei zweimal in den Wald an der Grenze zu den Niederlanden in Leuth ausrücken. Am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte gegen 20.10 Uhr alarmiert. Es brannte auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern im Bereich zwischen Heerstraße und der Grenze. Am Sonntagabend fand die Alarmierung gegen 19.25 Uhr statt. In diesem Fall brannten etwa 1600 Quadratmeter zwischen der Verlängerung des Heidwegs und der Grenze. ...

mehr