Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall in Nettetal - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin

Süchteln-Vorst (ots)

Am Samstag kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine bislang unbekannte Radfahrerin beteiligt war. Eine 61-jährige Frau aus Nettetal war mit ihrem Pkw auf der Oedter Straße unterwegs und bog nach links in die Straße Tuppenend ab. Dort wollte sie direkt erneut nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen und zeigte dies mit dem Blinker an. Als sie langsamer wurde, fuhr ihr plötzlich eine Radfahrerin von hinten auf. Die Autofahrerin eilte sofort zu der gestürzten Radfahrerin, doch diese lehnte Hilfe ab, sagte, sie müsse weiter, und fuhr in Richtung Bruchstraße davon. Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 15 bis 18 Jahre alt, zwischen 160 bis 170 cm groß, hat eine schlanke Statur und trug ihr blondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet war sie mit einem weißen T-Shirt, einer Jeanshose und In-Ear-Kopfhörern. Sie fuhr ein bronzefarbenes bzw. goldfarbenes Hollandrad, das durch den Unfall einen beschädigten Holzlattenkorb am Lenker aufweisen dürfte. Sind Sie die Radfahrerin oder können Sie Hinweise zur Identität der jungen Frau geben? Dann wenden Sie sich bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162 / 377-0. /jk (491)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell