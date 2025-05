Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht nach möglichen Zeuginnen und Zeugen

Willich (ots)

Am Freitag kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Berlin befuhr die Aachener Straße in Willich in Fahrtrichtung Anrath. Dort beabsichtigte er, eine Gruppe von drei Radfahrern links zu überholen. In dem Moment, als der Autofahrer zum Überholen ansetzte, wollte die Gruppe nach links in die Einmündung Holterhöfe abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem ersten Radfahrer der Gruppe - einem 23-jährigen Krefelder. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02162 / 377-0 zu melden. /jk (490)

