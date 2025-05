POL-PDKL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall in der Zollamtstraße verletzt worden. Der 35-Jährige fuhr gegen 22:35 Uhr aus dem Elf-Freunde-Kreisel, als ein Pkw ihn überholte. Das Fahrzeug soll so dicht an dem Mann vorbeigefahren sein, dass er mit seinem E-Scooter nach rechts ausweichen musste. Dabei stieß er: an den Bordstein und stürzte. Der E-Scooter-Fahrer verletzte sich leicht ...

