Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierter Mann endet in Polizeizelle

Kaiserslautern (ots)

Ein 38-jähriger Mann fiel am Sonntagabend in zwei Tankstellen in der Pariser Straße negativ auf. Der alkoholisierte Mann störte abwechselnd in den Tankstellen den Kundenverkehr. Auch ein Platzverweis durch die eingesetzten Polizeibeamten kümmerte den 38-Jährigen nicht. Die Polizisten nahmen den ihn in Gewahrsam, wo er auch bis zum nächsten Morgen blieb. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell