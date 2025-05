POL-PDKL: Platzverweis nicht befolgt

Kaiserslautern (ots) - In den frühen Morgenstunden des 10. Mai 2025 verhinderte die Polizei in Kaiserslautern zwei Trunkenheitsfahrten. Zunächst entdeckten die Beamten in der Zollamtstraße einen schlafenden 21-Jährigen in einem Fahrzeug. Bei einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde festgestellt, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Unweit davon wurde ein stark ...

