Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Fälle von Alkohol im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10. Mai 2025 verhinderte die Polizei in Kaiserslautern zwei Trunkenheitsfahrten. Zunächst entdeckten die Beamten in der Zollamtstraße einen schlafenden 21-Jährigen in einem Fahrzeug. Bei einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde festgestellt, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Unweit davon wurde ein stark alkoholisierter 30-Jähriger in einem geparkten Pkw angetroffen. Er hatte eine verwaschene Aussprache, verweigerte jedoch weitere Überprüfungen und den Alkoholtest. Den beiden aus dem Kreis Kaiserslautern stammenden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 05:30 Uhr kontrollierten Beamte schließlich in der Brandenburger Straße einen 39-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Kaiserslautern. Beim Herantreten an das Fahrzeug nebelte sich der Fahrzeugführer mit Parfüm ein. Trotz des Parfümgeruchs konnte Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnern wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.|PvD

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell