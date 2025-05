Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Alkoholfahrten

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei Kaiserslautern hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkoholeinfluss ihr Kraftfahrzeug führten. Einem nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten fiel am frühen Freitagabend gegen 21:45 Uhr in Otterberg ein Verkehrsteilnehmer durch seine unsichere Fahrweise auf. Der 51-jährige Mann wurde von den alarmierten Kolleginnen und Kollegen einer Verkehrskontrolle unterzogen, dabei stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher, ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 03:13 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem E-Scooter in der Mannheimer Straße in Kaiserslautern angehalten und kontrolliert. Bei dem 24-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Kaiserslautern weist wiederholt darauf hin: Wer unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug führt, riskiert den Führerschein und gefährdet das Leben und die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Kaiserslautern wird weiterhin, konsequent Drogen- und Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchführen, um für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu sorgen.|PvD

