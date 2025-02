POL-WAF: Warendorf. VW Polo angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Ein 9-jähriges Kind ist durch einen Glatteisunfall am Mittwoch (05.02.2025, 07.40 Uhr) in Wadersloh schwer verletzt worden. Die 9-jährige Wadersloherin stürzte während des Schulwegs mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Bentelerstraße Richtung Überwasserstraße. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Hier stellte sich heraus, dass ihre Verletzung stationär und nicht ambulant behandelt ...

