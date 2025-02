Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Glätteunfälle überwiegend im Nordkreis

Warendorf (ots)

Überwiegend hat es am Mittwochmorgen (05.02.2025) zwischen 06.00 Uhr und 10.00 Uhr glättebedingte Verkehrsunfälle im Nordkreis gegeben.

In Sassenberg sind am Daimlerring gleich drei Fahrzeuge wegen Straßenglätte von ihrer Spur abgekommen. Zwischen Sassenberg und Füchtorf verletzte sich ein Autofahrer leicht, nachdem sein Pkw wegen Straßenglätte von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Auch die hinzugerufene Feuerwehr hatte mit der glatten Straße zu kämpfen. Im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen stießen mehrere Feuerwehrfahrzeuge zusammen, dabei entstand Sachschaden.

Am Beverstrang in Milte kam ein Autofahrer von der Straße ab. Ein Kind in Wadersloh stürzte auf dem Schulweg mit seinem Fahrrad an der Überwasserstraße - auch hier ist Straßenglätte ursächlich.

Generell kann es im Tagesverlauf und in den Abendstunden vereinzelt weiterhin zu überfrierender Glätte kommen. Stellenweise können die Straßen kreisweit immer wieder glatt sein.

Passen Sie Ihre Teilnahme am Straßenverkehr unbedingt diesen Witterungsverhältnissen an.

