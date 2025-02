Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0288 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht mit verletztem Kind

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Donnerstag (13.02.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Reinöhlstraße. Eine 11-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 08.00 Uhr war die 11-Jährige in Richtung Ulmer Straße zu Fuß unterwegs. Als sie einen Schritt auf die Straße machte, kollidierte sie mit einem bislang unbekannten Kleintransporter-Fahrer. Dieser fuhr an der 11-Jährigen vorbei. Die 11-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich dabei leicht. Der bislang unbekannte Kleintransporter-Fahrer fuhr offenbar weiter. ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte schließlich die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell