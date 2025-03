Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Beverstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am heutigen Donnerstagmorgen (13.03.2025) kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Feldhofplatz in Beverstedt.

Hierbei wurde ein silberfarbener PKW Daimler-Chrysler A-Klasse einer 56-jährigen Frau aus Beverstedt beschädigt. An ihrem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

