Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer bedrängt

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall in der Zollamtstraße verletzt worden. Der 35-Jährige fuhr gegen 22:35 Uhr aus dem Elf-Freunde-Kreisel, als ein Pkw ihn überholte. Das Fahrzeug soll so dicht an dem Mann vorbeigefahren sein, dass er mit seinem E-Scooter nach rechts ausweichen musste. Dabei stieß er: an den Bordstein und stürzte. Der E-Scooter-Fahrer verletzte sich leicht am Oberschenkel. Der Pkw-Fahrer flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Autofahrer wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zu dem Pkw und dem Fahrer machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Telefon 0631 369-14299. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell