POL-ME: Beim Einfahren in den fließenden Verkehr verunfallt - 2503036

Ratingen (ots)

Am Dienstag, 11. März 2025, kam es zu einem Verkehrsunfall in Ratingen, bei dem ein 41-jähriger Autofahrer schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 5:50 Uhr befuhr ein 41-jähriger Essener mit seinem VW Polo die Kaiserswerther Straße in Richtung Ratingen Zentrum. An der Bushaltestellte "Ratingen Kaiserswerther Straße" hielt er an. Als er beabsichtigte, sich wieder in den fließenden Verkehr einzuordnen, missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen Golf-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß.

Der 41-jährige Polo-Fahrer wurde schwer verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer und der 34-jährige Fahrer des Golf wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und vor Ort behandelt. Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Unfallstelle unmittelbar nach der Kollision der Fahrzeuge. Sein CLA wurde beschädigt, als er über die Trümmerteile der beschädigten Wagen fuhr.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 13.000 Euro. Der VW Polo und der Golf waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

