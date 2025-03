Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2503031

Ratingen / Haan / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Samstag, 8. März 2025, kam es auf der Eggerscheidter Straße in Ratingen-Hösel zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 52-jährige Heiligenhauserin die Eggerscheidter Straße in Richtung Heiligenhaus, als sie nach eigenen Angaben von einem Auto überholt wurde. Das Auto touchierte die Pedelec-Fahrerin, so dass sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursachende von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Pedelec-Fahrerin begab sich selbständig in ärztliche Behandlung und wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor, so dass die Polizei nach Zeuginnen oder Zeugen des Unfallgeschehens sucht.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

In der Zeit von Freitagmittag, 7. März 2025, bis Samstagmorgen, 8. März 2025, kam es auf der Schillerstraße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Auto gegen eine Laterne gefahren, die unmittelbar gegenüber der Einmündung zur Talstraße auf dem Gehweg aufgestellt ist. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursachende anschließend mit seinem augenscheinlich stark beschädigten Auto von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen erster Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte an der Schillerstraße Fahrzeugteile eines Renault sicher. Vermutlich auslaufende Kühlflüssigkeit des Unfallautos konnte bis zu einem Parkstreifen an der Straße Am Höfgen, unmittelbar hinter der Einmündung zur Straße Schalbruch, festgestellt werden. Hier wurde das Auto vermutlich zunächst abgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Laternenmast auf mindestens 2.000 Euro.

--- Hilden ---

Am Samstag, 8. März 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Walder Straße 99. Gegen 9:20 Uhr parkte die Nutzerin eines Ford Tourneo ihr Auto rückwärts in einer Parkbucht ein. Eine Stunde später kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Schiebetür fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beschädigte ein Unbekannter die Schiebetür, als er die Tür seines Autos öffnete. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen derzeit nicht vor. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

