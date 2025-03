Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Hausflur von Hochhaus: Polizei ermittelt - 2503030

Ratingen (ots)

Am Sonntag, 9. März 2025, kam es zu einem Brand im Hausflur eines Ratinger Hochhauses (die Feuerwehr berichtete hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5986844). Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Hochhaus am Berliner Platz alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen eine Rauchentwicklung aus einem Fenster in der dritten Etage fest. Die Feuerwehrkräfte fanden schnell die Brandursache: einen Plastikbeutel mit Müllresten. Dieser wurde augenscheinlich im Hausflur in Brand gesetzt. Dank der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr Ratingen wurde nur die Flurwand leicht beschädigt. Glücklicherweise wurde lediglich eine Anwohnerin leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich jederzeit bei der Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 zu melden.

Während des Einsatzes wurde die Berliner Straße in Höhe der Dieselstraße gesperrt.

