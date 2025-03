Polizei Mettmann

POL-ME: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft - die Polizei bittet um Hinweise - 2503029

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In der Nacht auf Samstag, 8. März 2025, zerstörten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter mittels eines Kleinwagens die Tür eines Juweliergeschäftes in Hilden. Sie drangen in die Verkaufsräume ein und entwendeten Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 4:15 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei, nachdem er durch eine Alarmanlage sowie ein lautes Klirren aus dem Schlaf gerissen worden war. Er sah ein dunkles Auto vor der Tür eines Juweliergeschäftes an der Hausnummer 1, mit dem anschließend mehrere Personen in Richtung Gerresheimer Straße flohen.

Alarmierte Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass die verglaste Eingangstür beschädigt und der Verkaufsraum augenscheinlich durchsucht worden war.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Täterinnen oder Täter mittels eines dunklen Kleinwagens, vermutlich ein Seat Leon, die Tür des Juweliers gewaltsam eingedrückt und sich somit Zugang zu den Verkaufsräumen verschafft hatten. Aus den Geschäftsräumen entwendeten die Täterinnen oder Täter Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Die an dem Seat angebrachten Kennzeichen waren zuvor von einem geparkten Auto gestohlen worden.

Die flüchtigen Täterinnen oder Täter konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und sicherte Spuren an der Tatörtlichkeit. Der an dem Juweliergeschäft entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen oder Hinweise zur Identität der flüchtigen Täterinnen oder Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell