Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuermeldung im Hochhaus, Treppenraum verraucht

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde am 09.03.2025 um 15:48 zum Berliner Platz alarmiert. Laut Meldung der kreisleitstelle sollte ein Heimrauchmelder ausgelöst haben, darüber hinaus sei der Treppenraum verraucht. Da es sich bei dem Objekt um ein Hochhaus handelt, rückte die Feuerwehr mit einer verstärkten Mannschaft an. Beim Eintreffen bestätigte sich das Meldebild. Der Treppenraum war leicht verraucht. Der Aufzugsvorraum im 3 Obergeschoss hingegen war stark verraucht. Es waren durch den Rauch Glutnester erkennbar. Sofort wurde ein verstärkter Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung und Erkundung vorgeschickt. Schnell konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Gebrannt hatten Müllreste im Aufzugsvorraum. Durch die glücklicherweise geschlossen Rauchschutztüren blieb die eigentliche Verrauchung auf den Vorraum begrenzt. Die angrenzenden Wohnungen wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. Zwischenzeitlich wurden zwei Bewohner rettungsdienstliche gesichtet. Ein Transport in ein Krankenhaus war glücklicherweise nicht notwendig. An die Löschmaßnahmen schlossen sich wegen der Gebäudestruktur umfangreiche Belüftungsmaßnahmen an. Nach Einsatzende übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandentstehung.

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr, die Löschzuge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell