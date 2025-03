Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Vermuteter Wohnungsbrand in Ratingen Tiefenbroich

Ratingen (ots)

Am frühen Abend des 02.03.2025 wurde die Feuerwehr zu einem vermuteten Wohnungsbrand auf der Annastraße in Ratingen Tiefenbroich alarmiert. Aufmerksame Anwohner berichteten von einem Rauchwarnmelder der piepste, sowie von sichtbarem Rauch hinter den Fenstern eines Reihenhauses. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte konnten feststellen, dass sowohl das Erdgeschoss als auch die darüber liegende Etage des Einfamilienhauses stark verqualmt waren. Glücklicherweise war der Anwohner vor dem Gebäude angetroffen worden, weshalb sofortige medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst eingeleitet werden konnte. Ein Trupp der Feuerwehr, ausgestattet mit Atemschutzgeräten und Löschgerät, begab sich umgehend ins Gebäude, um nach weiteren Personen und der Quelle der Verrauchung zu suchen. Bei der Durchsuchung des Hauses stellten die Einsatzkräfte erfreulicherweise fest, dass keine weiteren Personen anwesend waren. Jedoch konnten Rückstände einer Verbrennung auf dem eingeschalteten Herd im Erdgeschoss gefunden werden. Der Herd wurde durch die Feuerwehr sicher abgeschaltet und das gesamte Haus konnte über eine Abluftöffnung im Obergeschoss mittels Überdruckbelüftung entraucht werden. Der Bewohner wurde nach stabiler Versorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt aus Düsseldorf in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Bei diesem Einsatz waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr mit Einsatzleitdienst, einem Löschfahrzeug der Feuerwache West, der Drehleiter von der Hauptfeuerwache, dem Löschzug Tiefenbroich, dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, ein Notarzt aus Düsseldorf und die Polizei beteiligt.

