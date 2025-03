Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2503032

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Samstag, 8. März 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 7 und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Eintrachtstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Samstag, 8. März 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 20:50 Uhr in ein Reihenhaus in der Nähe der Krummenweger Straße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie wurden von einem Bewohner überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Freitag, 7. März 2025, gegen 16:30 Uhr, bis 8. März 2025, gegen 12:50 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Stadthalle Hilden am Fritz-Gressard-Platz eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Donnerstag, 6. März 2025, gegen 17 Uhr, bis Samstag, 8. März 2025, gegen 16 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Lagerhalle an der Bahnhofsallee in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Blech-Fassade Zutritt und entwendeten gelagerte Druckerpatronen mit niedrigem vierstelligem Wert. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Freitag, 7. März 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 11:50 und 14 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Thienhausener Straße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Sonntag, 9. März 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Felix-Wankel-Straße in Langenfeld. Ein 44-jähriger Deutscher verschaffte sich gegen 3 Uhr gewaltsam durch eine Tür Zutritt und löste den Einbruchsalarm aus. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort und konnten mithilfe eines Polizeihunds den Tatverdächtigen in dem Restaurant stellen und vorläufig festnehmen. Ein Polizeihubschrauber war auch im Einsatz.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Sonntag, 9. März 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nähe des Garather Wegs in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch Gartentür Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell