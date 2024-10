POL-PDWIL: Besuch im Weingut endet mit Entzug des Führerscheines

Wittlich (ots) - Am 04.10.2024 kam es auf dem Parkplatz zwischen dem Action und Burger King, Römerstraße in Wittlich, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer stieß, vermutlich beim Ein-/Ausparken, gegen den, in einer gegenüberliegenden Parkbucht geparkten PKW, Ford Focus. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen ...

