POL-ME: Verkehrsunfall an Autobahnausfahrt: leicht verletzte Person und Verkehrsbehinderungen - 2503035

Am Montag, 10. März 2025, wurde in Ratingen-Lintorf an einer Anschlussstelle der A52 eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden und es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Das ist nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:45 Uhr war eine 49 Jahre alte Ratingerin mit ihrem VW Golf auf der Fritz-Bauer-Straße in Richtung Ratingen-Lintorf unterwegs. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr sie an der dortigen Autobahnausfahrt der A52 über eine rote Ampel und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 71-jährigen Golf-Fahrers, der von der A52 kommend in Richtung Ratingen-Zentrum abbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Die 49-jähriger Ratingerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 71-jährige Düsseldorfer blieb glücklicherweise unverletzt. Jedoch wurde sein Hund, der sich während der Fahrt im Auto befand, verletzt. Deshalb brachten Rettungskräfte ihn in eine Tierklinik.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Kreuzung im Bereich der Anschlussstelle der A52 in Richtung Essen vollständig.

