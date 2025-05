Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Wir brauchen dringend Zeuginnen und Zeugen!

Kempen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Kempen auf der Kreuzung Kerkener Straße/Straelener Straße/Terwelp-Straße suchen wir dringend Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Unfall so zugetragen haben: Am Dienstag gegen11.15 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Geh- und Radweg der Kerkener Straße unterwegs in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung überquerte er die Kerkener Straße, um nach links in die Terwelpstraße abbiegen.

Dabei soll er von einem Auto "geschnitten" worden sein. Dieses Auto soll von der Straelener Straße aus nach links auf die Kerkener Straße abgebogen sein. Daraufhin soll der 62-Jährige aus dem Krankenfahrstuhl gefallen sein. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Es gibt viele Ersthelferinnen und Ersthelfer, aber bislang niemanden, der das eigentliche Geschehen beobachtet hat. Wer den Mann in dem Krankenfahrstuhl vorher gesehen hat oder das Geschehen auf der Kreuzung beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. /hei (498)

