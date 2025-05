Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Lkr. Konstanz) Tankstellenräuber durch Passanten gestellt (01.05.2025)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Noch auf der Flucht haben Passanten am frühen Donnerstagabend einen Tankstellenräuber in der Böhringer Straße gestellt. Ein 25-jähriger Mann bedrohte gegen 18:30 Uhr das Personal einer Tankstelle in der Böhringer Straße mit einem Teleskopschlagstock und versuchte über den Verkaufstresen zu steigen. Als dies misslang, konnte sich der Tankstellenmitarbeiter geistesgegenwärtig in Sicherheit bringen. Der Räuber entwendete schließlich den Einsatz der Registrierkasse und flüchtete zu Fuß. Der Mitarbeiter konnte Passanten durch Rufe auf den fliehenden Mann aufmerksam machen. Ihnen gelang es den 25-Jährigen etwa 300 Meter entfernt vom Tatort zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Durch den couragierten Einsatz zog sich einer der beiden Zeugen leichte Verletzungen zu. Die Polizeibeamten nahmen den Mann schließlich fest. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

