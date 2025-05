Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel

Lkr. Konstanz) Acht Personen bei Kellerbränden leicht verletzt (01.05.2025)

Singen am Hohentwiel (ots)

Einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben zwei Kellerbrände am Donnerstagabend in der Singener Innenstadt ausgelöst.

Gegen 21:15 Uhr teilten Anwohner eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der August-Ruf-Straße mit. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr Singen, welche das Wohngebäude räumte und das Feuer im Keller noch vor dem Übergreifen der Flammen löschen konnte, verhinderte Schlimmeres. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Noch während den andauernden Einsatzmaßnahmen teilte die Rettungsleitstelle gegen 21:45 Uhr eine weitere Rauchentwicklung aus einem Keller in der Freiheitstraße mit. Da sich der Rauch über verbundene Keller auf mehrere Mehrfamilienhäuser ausbreitete, räumte die Feuerwehr insgesamt zwei Wohngebäude. Durch die starke Rauchentwicklung zogen sich nach derzeitigem Stand acht Bewohner leichte Verletzungen in Form von Rauchgasintoxikation zu. Der Rettungsdienst behandelte zwei Personen ambulant an einer eingerichteten Sammelstelle. Sechs Verletzte kamen mit Rettungswagen in örtliche Kliniken. Gegen 22:15 Uhr meldete die Feuerwehr auch den Brand in der Freiheitstraße als gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird hier auf etwa 50.000 Euro eingeschätzt.

Während die Anwohner des benachbarten Wohnhauses in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, blieb das betroffene Mehrfamilienhaus in der Freiheitstraße nach dem Brand bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Stadt Singen kümmerte sich noch in der Nacht um die Unterbringung der etwa 50 Bewohner.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache der beiden Kellerbrände aufgenommen. Inwieweit ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Derzeit dauern die Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort an. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 9950, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell