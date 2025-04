Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Lkr. SBK) - Autofahrer beschädigt Hauswand und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, Polizei sucht Zeugen

Blumberg / Lkr. SBK (ots)

Am Dienstag (29.04.25) hat sich in Blumberg in der Zeit von 13:30 und 17:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug im Bereich "Am Bühl" eine Hauswand und das dortige Fallrohr. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Blumberg unter 07702 410 66 entgegen.

