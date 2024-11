Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer lässt verletztes Kind nach Unfall zurück - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Dienstagnachmittag (26.11., 14.15 Uhr) kam es an der Einmündung Münsterstraße/ Brüggenkamp zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer 13-jährigen Fahrradfahrerin.

Den Angaben nach befuhr das Kind den Radweg der Münsterstraße in Richtung Peckeloh. Beim Queren der Münsterstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, dessen Fahrer von der Münsterstraße nach rechts in den Brüggenkamp abbog. Das Kind fiel zu Boden. Der Autofahrer hielt kurz am Straßenrand an, fuhr dann aber weiter. Der Mann war zwischen 20 und 25 Jahre alt, trug eine Cappy und war am Hals tätowiert. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Mercedes, C-Klasse gehandelt haben. Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall und dem Fahrer des weißen Wagens machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

