POL-GT: Mann spricht Schülerin an - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Montagabend (25.11., 19.50 Uhr) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus am Upheider Weg ein. Ein Bewohner bemerkte den verdächtigen Mann in dem Haus. Dieser gelangte ersten Erkenntnissen nach gewaltsam über die Haustür in das Haus. Entwendet wurden Alkohol und eine geringe Menge Bargeld. Der Einbrecher flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. ...

