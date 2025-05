Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Albersdorf

BAB 23 - Auffahrunfall zwischen Transporter und Lkw - Fahrzeug brennt vollständig aus - Drei verletzte Personen

Albersdorf / BAB 23 (ots)

Am Montagnachmittag (12.05.2025) ist es auf der Autobahn 23 zwischen den Anschlussstellen Heide-Süd und Albersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Lkw gekommen, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Zwei weitere Beteiligte kamen leichtverletzt ins Krankenhaus.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein Lkw mit Auflieger die Autobahn in Richtung Hamburg. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr ein Mercedes Vito dem vorausfahrenden Gespann hinten auf und kollidierte im Anschluss mit der Mitteilleitplanke.

Die beiden Insassen aus dem Transporter konnten eigenständig das Fahrzeug verlassen, das im Anschluss Feuer fing und vollständig ausbrannte. Der 33-jährige, in Kiel wohnhafte Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wobei eine Lebensgefahr vor Ort von den Ärzten nicht ausgeschlossen werden konnte. Der 38-jährige, ebenfalls in Kiel wohnhafte Beifahrer wurde leicht verletzt. Der 44-jährige Lkw-Fahrer aus Wrist verletzte sich ebenfalls leicht.

Zum gegenwärtigen Gesundheitszustand der Verletzten liegen der Polizei keine Informationen vor.

Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird vorläufig auf über 40.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt eine beschädigte Leitplanke in einer Länge von ca. 75 Metern. Die Autobahn in Fahrtrichtung Süden war bis 21:10 Uhr vollständig gesperrt.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn übernimmt die Unfallermittlung und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell