Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Neuwied

Koblenz (ots)

Am 06.03.2024 (!) betrat mindestens ein männlicher Täter die Media-Markt-Filiale in Neuwied, Langendorfer Straße, und entwendete hier vier Elektronikartikel in einem Wert von knapp 2000 Euro. Die bisherigen Ermittlungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Nicht ausgeschlossen ist, dass sich der Mann in Begleitung eines oder mehrerer Mittäter befunden hat.

Beschreibung

männlich ca. 20-30 Jahre alt kurze, dunkle Haare mittelgroß durchschnittliche Statur schwarze Basecap mit weißem Logo löchrige Jeans schwarze Schuhe mit weißen Bändern Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/2dueDGI eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631-878 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

