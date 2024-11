Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Landesweite Crime Night lockt über 110 Interessierte nach Trier

Trier (ots)

Mehr als 110 Berufsinteressierte sind der Einladung des Polizeipräsidiums Trier zur ersten landesweiten Crime Night am Freitagabend, dem 22. November, gefolgt.

In ganz Rheinland-Pfalz öffneten elf Polizeidienststellen am vergangenen Freitag mit vielseitigen Angeboten ihre Türen, um am Polizeiberuf Interessierten einen spannenden, praxisnahen und interaktiven Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Hierzu wurden insbesondere Schülerinnen und Schüler sowie Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Studium eingeladen, um sich über die zahlreichen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu informieren. Landesweit nutzen rund 600 Besucherinnen und Besucher diese Gelegenheit.

"Unser Ziel war es, die Faszination des Polizeiberufs erlebbar zu machen und junge Menschen für diesen vielseitigen, anspruchsvollen und verantwortungsvollen Beruf zu begeistern. Dass uns dies mit der Crime Night so eindrucksvoll gelungen ist und dabei auch die Innovationskraft und Zukunftsorientierung unserer Polizei einmal mehr sichtbar wurde, freut mich außerordentlich", sagte Innenminister Ebling, Schirmherr der Crime Night.

Das Polizeipräsidium Trier bot den Teilnehmenden ein umfangreiches Programm. Im Mittelpunkt der Crime Night standen verschiedene Stationen, an denen die Teilnehmer aktiv in die Arbeit der Polizei eingebunden wurden. Jede Station bot einen einzigartigen Einblick in die komplexen Ermittlungsprozesse der Polizei und ermöglichte es den Besucherinnen und Besuchern, selbst in die Rolle von Ermittlern zu schlüpfen.

Zusätzlich informierte die Einstellungsberatung vor Ort über die Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und den Weg in den Polizeidienst

