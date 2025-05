Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Wiederholter Einbruch in Arztpraxis - Unbekannte erlangen Bargeld und Medikamente - Polizei sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

Am heutigen Montagmorgen (12.05.2025) wurde ein erneuter Einbruch in eine Arztpraxis im Koppeldamm polizeilich bekannt. Die unbekannte Täterschaft entwendete Bargeld und Medikamente.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag (09.05.2025) bis zum heutigen Morgen verschafften sich Unbekannte über das Dach eines Supermarktes und weiter durch ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Praxis im 1. Obergeschoss. Anschließend durchsuchte man mehrere Zimmer und nahm Bargeld in bisher nicht benannter Höhe an sich.

Bereits am Donnerstag (01.05.2025) kam es zwischen 13:00 bis 20:35 Uhr in der gleichen Praxis zu einer Einbruchstat mit identischer Vorgehensweise. In diesem Fall wurden Medikamente entwendet.

Ein Tatzusammenhang kann aufgrund der gleichen Tatbegehung und des zeitlichen Zusammenhangs nicht ausgeschlossen werden.

Hinter dem tatbetroffenen Gebäudekomplex befinden sich zwei Hochhäuser im Ellerndamm. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die auf der Seite Koppeldamm wohnen, habe eine freie Sicht auf das beschriebene Supermarktdach, wo sich die unbekannten Täter aufhielten.

Die ermittlungsführende Kriminalpolizei Elmshorn ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Mehrfamilienhäuser werden gebeten, sich bei Vorliegen von sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 04121-803-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

