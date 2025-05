Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt druckfrischen Haftbefehl am ersten Tag

Hamm (ots)

Einen äußerst schnellen Fahndungserfolg hat die Bundespolizei in Hamm am Mittwochabend (20. Mai) erzielt. Noch am Tag der Veröffentlichung wurde der Haftbefehl gegen einen 45-Jährigen vollstreckt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Mann im Hauptbahnhof und stellten dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den Deutschen mit Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht in Hannover hatte ihn im März wegen Leistungserschleichungen zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt, die er fast vollständig schuldig geblieben war. Weil er untergetaucht war, wurde der Haftbefehl erlassen und am Tag der Verhaftung in die Fahndung eingestellt.

Der Mann konnte die offene Summe nicht aufbringen. Er wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 44 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Hamm eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell