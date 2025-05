Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unkooperativer Mann beleidigt Bundespolizistin sexuell und leistet Widerstand

Essen (ots)

Gestern Nachmittag (21.05.) zeigte sich ein deutscher Staatsangehöriger am Essener Hauptbahnhof äußerst aufdringlich gegenüber einer Beamtin. Ein zudem aggressives Verhalten führte zum Widerstand.

Gegen 14:20 Uhr störte der 40-Jährige eine Personenkontrolle am Hauptbahnhof Essen und versuche diese zu unterbinden. Die uniformierte Streife forderte den Unbeteiligten auf, zurückzutreten und die Maßnahme nicht zu stören. Der Kerpener kam den Anweisungen nicht nach und während der anschließenden Kontrolle seiner Personalie, wendete er sich der eingesetzten Beamtin zu und beleidigte diese in sexueller Weise. Der Mann zeigte sich weiterhin unkooperativ, wurde zunehmend aggressiver und beleidigte nun auch die weiteren Einsatzkräfte. Die Uniformierten ergriffen die Hände des Renitenten, da er diese wiederholt, trotz Aufforderung dies zu unterlassen, in die Hosentasche steckte. Er versuchte sich aus dem Griff zu lösen und wurde anschließend am Boden fixiert. Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache stemmte er sich gegen die Beamten.

In der Dienststelle beleidigte der Polizeibekannte die Einsatzkräfte weiterhin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.

Nach einer strafprozessualen Belehrung machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Bundespolizisten erteilten dem 40-Jährigen einen Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof und entließen ihn aus der Wache.

Der Deutsche muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell