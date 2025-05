POL-OB: Drogenfahrt endet mit Widerstand und Gewahrsam

Oberhausen (ots) - Ein 32-Jähriger ist in der Vergangenheit bereits mehrfach verurteilt worden, hat aber daraus offensichtlich keine Lehren gezogen. Denn kaum aus der Haft entlassen, beging er erneut mehrere Straftaten in Oberhausen und rückte somit wieder ins Visier der Polizei Oberhausen. Am Mittwoch (07.05.) wurde er durch Kräfte des Einsatztrupps der Direktion Kriminalität schließlich kurzfristig observiert. ...

