Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Untersuchungshaft nach Observation

Oberhausen (ots)

Ein 32-Jähriger ist in der Vergangenheit bereits mehrfach verurteilt worden, hat aber daraus offensichtlich keine Lehren gezogen. Denn kaum aus der Haft entlassen, beging er erneut mehrere Straftaten in Oberhausen und rückte somit wieder ins Visier der Polizei Oberhausen. Am Mittwoch (07.05.) wurde er durch Kräfte des Einsatztrupps der Direktion Kriminalität schließlich kurzfristig observiert.

Lange mussten die Beamtinnen und Beamten nicht warten: Zunächst wurde er dabei beobachtet, wie er ein unverschlossenes Fahrzeug auf der Duisburger Straße durchwühlte und daraus mehrere Gegenstände im Gesamtwert von ca. 150,- Euro entwendete. Anschließend begab sich der Tatverdächtige in einen nahegelegenen Supermarkt und entwendete hier Lebensmittel im Wert von ca. 60,- Euro. Kurze Zeit später erfolgte der Zugriff auf der Würpembergstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann auch ein Multitool mit kleinem Messer bei sich führte. Bereits am 03.05. hatte der er am Willy-Brandt-Platz ein dort abgestelltes Pedelec entwendet.

Tags darauf wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter des Amtsgerichts Oberhausen vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Dabei wird auch geprüft, ob der Beschuldigte noch für weitere Taten aus der jüngeren Vergangenheit verantwortlich ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell