Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbruch in mehrere Pkw - Tatverdächtiger verliert Geldbörse am Tatort

Oberhausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (08.05.) wurden um 02:21 Uhr mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Danziger Straße entsandt. Kurz zuvor ging bei der Leitstelle ein Notruf eines Zeugen ein, der geschildert hatte, dass eine schwarz gekleidete Person auf der Danziger Straße gerade in zwei Pkw eingebrochen war. Als die Beamtinnen und Beamten am Tatort eintrafen, konnten sie den Tatverdächtigen noch auf frischer Tat beim Aufbruch eines Autos antreffen. Der wiederum ergriff unmittelbar die Flucht. Jedoch sicherte der 25-Jährige (Staatsangehörigkeit: rumänisch) bei seiner Flucht sein Hab und Gut offensichtlich nicht verlustsicher, sodass es dazu kam, dass er wenige Meter vor den hinterhereilenden Polizistinnen und Polizisten seine Geldbörse verlor - samt Personaldokumente und EC-Karten. Ebenso ließ der Tatverdächtige einen Nothammer zurück, den er vermutlich zur Tatausführung nutzte.

Die Geldbörse sowie der Hammer wurden sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen richtet sich nun ein Ermittlungsverfahren, das durch das Kriminalkommissariat 22 geführt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell