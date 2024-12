Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Glückliche Hilfe durch aufmerksamen Schornsteinfeger für eine Seniorin in Hagenburg

Hagenburg (ots)

(Dy) Am Mittwoch, den 11.12.2024, gegen 09:58 Uhr, werden durch einen, zufällig vor Ort befindlichen, Schornsteinfeger Hilferufe einer 87-jährigen Seniorin wahrgenommen. Diese habe sich bei einem Sturz in ihrer Wohnung verletzt und befand sich in einer hilflosen Lage. Durch den Schornsteinfeger werden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verständigt. Nach einer gewaltsamen Türöffnung konnte die Senioren versorgt und einem Klinikum zugeführt werden. Glück gehabt!

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell