Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Wohnungsbrand in der Schachtstraße

Stadthagen (ots)

(Dy) Am Dienstag, den 10.12.2024, gegen 19:26 Uhr, meldet eine Zeugin bei der Feuerwehr, dass sie Rauch aus einem Fenster im 1. OG eines Hauses in der Schachtstraße wahrnehme. Durch die Feuerwehr wurde ebenfalls die Polizei alarmiert. Durch Kräfte der Feuerwehr wird der Brandentstehungsort in einem Wohnzimmer im 1. OG, im Bereich der dortigen Couch, festgestellt. Aufgrund der Rauchgase ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Insgesamt sind 55 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. Anschließend wird der Brandort an die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg für weitere Ermittlungen übergeben und durch diese die Beschlagnahme des Brandortes ausgesprochen. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 90.000 Euro.

