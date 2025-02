POL Schwaben Nord: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am gestrigen Sonntag (09.02.2025) versuchte ein 39-jähriger offenbar in einer Metzgerei in der Benzstraße einzudringen. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Gegen 00.15 Uhr versuchte der 39-Jährige gewaltsam in die Metzgerei zu gelangen. Nachdem durch einen Bewegungsmelder der Eigentümer informiert wurde, verständigte dieser die ...

