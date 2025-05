Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet ein verbotenes Messer, Drogen und vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am Nachmittag des 21.05. kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof, welcher bereits gesucht wurde. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten mehrere verbotene Gegenstände.

Gegen 14:30 Uhr überprüfte eine eingesetzte Streife am Hauptbahnhof Dortmund den 34-Jährigen. Eine Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund nach dem Deutschen fahnden ließ.

Laut Haftbefehl muss der Gesuchte wegen des Erschleichens von Leistungen entweder 90 Tagessätze à 10,- Euro bezahlen oder eine 90-tägige Haftstrafe verbüßen.

Die Beamten nahmen den Wohnungslosen fest und brachten ihn in die Bundespolizeiwache. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Uniformierten ein Springmesser in der rechten Hosentasche sowie eine geringe Menge Amphetamine in seiner Bauchtasche auf.

Bei einem Springmesser schnellt dessen Klinge auf Knopf- oder Hebeldruck hervor und hierdurch, oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung, kann diese festgestellt werden. Das Hervorschnellen erfolgt in diesem Fall nach vorne heraus.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Gegenstände und eröffneten dem Mann anschließend den Haftbefehl. Der Verurteilte gab an, dass er den geforderten Betrag nicht aufbringen könne.

Die Einsatzkräfte leiteten gegen den Polizeibekannten Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ein und übergaben ihn anschließend an die Justizvollzugsanstalt.

